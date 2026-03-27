İran'dan sert açıklama: Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatarak boğazdan geçen her geminin sert önlemle karşılaşacağını açıkladı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılardevam ederken bölgedeki tansiyon da artıyor. İran'ın misilleme kapsamında Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini durdurması sonrası, Boğaz çevresinde hareket edemeyen gemilerdeki 20 bini aşkın denizciye ilişkin endişeler artarken Devrim Muhafızları boğazı yeniden kapattıklarını açıkladı.

İlgili açıklamada, "Geçen her gemi, sert önlemlerle karşılaşacak" denildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.