İran'dan sert açıklama: Hürmüz'deki ABD-İsrail bağlantılı gemiler vurulacak

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilerin vurulacağı uyarısını yineledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail-Amerikan ittifakı" ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin, rota gözetmeksizin yasaklandığı bildirildi.

"3 KONTEYNER GEMİSİ GERİ ÇEVRİLDİ"

Açıklamada, "Bu sabah, yozlaşmış ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna dair yalanlarının ardından, farklı uyruklardan 3 konteyner gemisi, izinli gemiler için belirlenmiş koridora doğru ilerlemeye çalıştı ancak Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarıldıktan sonra geri çevrildiler" ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilerin geçişlerine kapalı olduğunun yinelendiği açıklamada, "yasağa uymayarak Boğaz'dan geçmeye çalışanların sert bir karşılıkla yüzleşeceği" ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.