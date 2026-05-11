İran'dan sert mesajlar: ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılmasıdır. ABD ise mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor" dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a sunduğu taslağa ilişkin Bekayi, şunları kaydetti:

"Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılmasıdır. Nükleer meseleler ve zenginleştirme konusu daha sonra alacağımız kararlar ve seçeneklerle birlikte tartışılacak hususlardır. ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor ve tek taraflı bakış açısını dayatmaya devam ediyor."

"İMTİYAZ TALEP ETMEDİK"

Bekayi, ABD'ye sundukları öneriye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Sadece İran'ın güvenliği ile değil tüm bölgenin güvenliği ile ilgili öneride bulunduk. İmtiyaz talep etmedik; isteğimiz şey İran'ın haklarıdır. Biz sadece ülkemizin savaşı sona erdirme hakkını talep ediyoruz. Lübnan başta olmak üzere savaşın tümüyle sonlandırılması, Hürmüz Boğazı ile Fars (Basra) Körfezi'nde deniz ulaşımı konusunda güvenliğin sağlanması, ABD'nin deniz haydutluğunun sona erdirilmesi ve ABD baskısı ile haksız yere bankalarda tutulan İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması gündemdedir ve meşru taleplerimizdir."

Tahran'ın Washington'a sorumlu öneriler sunduğunu söyleyen Bekayi, "İran bölgede sorumluluk sahibi bir güçtür. ABD'ye sunduğu teklif sorumluluk bilinci ile hazırlanmıştır" dedi.

İRAN'IN, TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİNDEN BEKLENTİSİ

ABD'nin tek taraflı ve aşırı tutumunda ısrarcı olduğunu dile getiren Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretine ilişkin ise "Çinli dostlarımızın, yasa dışı Amerikan eylemlerinin sonuçlarına karşı uyarıda bulunma fırsatını değerlendireceklerini umuyoruz" temennisinde bulundu.

Bekayi ayrıca, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması veya İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimaline dair, "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız" ifadesini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NA MÜDAHALE MESELEYİ DAHA KARMAŞIK HALE GETİRİR"

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'na dair konulara müdahale meseleyi daha karmaşık hale getirir. Sorun ABD ve Siyonist rejimin saldırganlığından kaynaklanmaktadır. ABD'nin gerçekleştirdiği düşmanca eylemler bölgedeki istikrarsızlığın temel nedenidir. Hürmüz Boğazı 28 Şubattan önce açıktı."

"UAEA BAŞKANI, ASIL GÖREVİNDEN UZAKLAŞTI"

Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin "İran’daki uranyumun savaşla yok edilemediği" yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi.

Bekayi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın açıklamaları uzun süredir asıl görevinden uzaklaştığını göstermektedir. Ajansın itibarını kazandıracak şey, ABD-İsrail’in İran’ın tesislerine yönelik saldırılarını kınaması ve bu saldırıların tekrarlanmaması için önlem almasıdır" diye konuştu.

Fransa ve İngiltere'nin bölgeye savaş gemisi gönderme isteğiyle ilgili haberler hakkında da konuşan Bekayi, "Avrupalı ülkelere çok açık bir şekilde, ABD ve Siyonist rejimin bölgesel konulardaki kışkırtmalarının fayda sağlamayacak bir krize dönüşmesine müsaade etmemeleri gerektiğini ilettik" diye konuştu.

İSRAİL’İN IRAK’TA GİZLİ ASKERİ ÜS KURDUĞU İDDİASI

Bekayi son olarak, İsrail’in Irak’ta gizli askeri üs kurduğu yönündeki iddialara değindi.

İranlı sözcü, "Bu konu oldukça önemli ve Iraklı yetkililerle görüşmelerde bu ele alınacak. Ayrıca bu mesele Siyonist rejimin bölge ülkelerinin topraklarını kötü niyetlerle kullandığına dair bize ulaşan raporlarla birlikte ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.