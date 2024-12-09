İran'dan Suriye açıklaması: "Kurulacak yeni hükümet ile diyalog kurmaya hazırız"

İran'ın, Suriye’deki cihatçı gruplar ile iletişime geçtiği ve diyalog kurmaya açık olduğu söylenildi.

İranlı üst düzey bir yetkili, Suriye’de Beşar Esad döneminin sona ermesinin ardından İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, Suriye’deki cihatçılar ile Tahran’ın doğrudan iletişime geçtiğini ve bunun iki ülke arasında "düşmanca bir yola girilmemesi" amacıyla yapıldığını belirtti.

İran’ın Suriye’de kurulacak yeni hükümet ile diyalog kurmaya açık olduğunu söyleyen yetkili, "Bu adım, ilişkileri devam ettirmek ve bölgedeki gerginliklerin daha da artmasını önlemek için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Öte yandan İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Arakçi, yaşananların beklenmedik olduğunu belirterek, Esad döneminin sona erme nedeninin ordunun motivasyon kaybı ve yetersizliği olduğunu söyledi.