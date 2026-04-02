İran'dan Trump'ın tehditlerine yanıt: Daha ezici ve yıkıcı eylemlerimizi bekleyin

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 4.00'da yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık "daha geniş kapsamlı ve yıkıcı eylemler" gerçekleştireceklerini bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik yeni tehditlerinin ardından açıklama yayımladı.

"BATAKLIĞI DAHA DA DERİNLEŞTİRECEKSİNİZ"

ABD-İsrail'in İran'ın askeri kapasitesini yok ettiklerine dair iddialarına değinen Zülfikari, şunları kaydetti:

"Stratejik füze üretim merkezlerimizi, uzun menzilli saldırı ve hedef belirleme insansız hava araçlarımızı, modern hava savunma ve elektronik savaş sistemlerimizi ve özel teçhizatımızı yok ettiğinizi ummayın, çünkü böyle bir düşünceyle kendinizi içinde bulduğunuz bataklığı daha da derinleştireceksiniz."

"SALDIRGANLIĞIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

ABD ve İsrail'e hitaben şu ifadeler kullanıldı:

"Başlattığınız saldırganlığın bedelini ödeyeceksiniz. Şimdiye kadar çektiğiniz güçlü ve hayal edilemez darbelerin ve tokatların devamında, daha ezici, daha geniş ve daha yıkıcı eylemlerimizi bekleyin."