İran'dan Türkiye'ye ABD uyarısı: Üsleri vururuz!

İran, ABD'nin kendilerine yönelik saldırısı halinde Ortadoğu'daki Amerikan üslerini hedef alacağı konusunda uyardı. Reuters'a açıklamalarda bulunan bir İranlı yetkili, Ortadoğu'da yer alan ABD'nin müttefiklerinden "ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarını engellemelerini" istediğini belirtti. Yetkili, "İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve bölgede yer alan öteki ülkelere, ABD İran'ı hedef aldığı takdirde bu ülkelerdeki ABD üslerinin vurulacağını iletti" dedi.

İran basını ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk dışişleri bakanları ile görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile son 24 saatte iki defa telefonda görüştüğü Türkiye Dışişleri Bakanlığınca duyurulmuştu. Fidan'ın yapılan görüşmelerde, süregelen bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakere ihtiyacını vurguladığı söylenmişti.

Türkiye'de başta Adana'daki İncirlik Hava Üssü olmak üzere birçok ABD üssü bulunuyor.