İran'dan uçuş emniyeti için yeni karar

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıkladı.

İran medyasında yer alan habere göre Yazerlu, konuya ilişkin açıklamasında yasak kararının yolcu kabini ile kargo bölümünü de kapsadığını belirterek yolcuların cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

İran’da 2024 yılının Mayıs ayında meydana gelen helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaşamını yitirmişti.