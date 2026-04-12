İran'dan yeni Hürmüz Boğazı açıklaması: "Anahtarı bizim ellerimizde"

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine atıfla, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizdedir" dedi.

Velayeti, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir" ifadesini kullandı.