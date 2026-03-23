İran Demir Kubbe'yi deldi: İsrail'de casus krizi

İran’ın Natanz’daki nükleer tesislerin bombalanmasına karşılık İsrail’e düzenlediği misilleme saldırılarının etkileri sürerken, ülkenin hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin performansı tartışma konusu oldu. Saldırılarda en az iki füzenin engellenememesi ve yaklaşık 175 kişinin yaralanması, sistemin etkinliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırılarda Arad kentine isabet eden füzenin neden engellenemediğine ilişkin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı. İç Cephe Komutanlığı da olayın gerçekleşme koşullarını incelemeye aldı. Öte yandan, söz konusu başarısızlığın yalnızca teknik nedenlerle sınırlı olmayabileceği iddiası gündeme geldi.

"KRİTİK BİLGİLERİ SATTI" İDDİASI

İddialara göre, Demir Kubbe sisteminde görevli 26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen’in İran adına casusluk yaptığı ve sistemle ilgili kritik bilgileri para karşılığında sızdırdığı öne sürüldü. İsrail merkezli Maariv gazetesinin aktardığına göre Cohen’in, bataryaların konumları, fırlatma süreçleri ve askeri üslerin koordinatları gibi hassas bilgileri birkaç yüz dolar karşılığında İran bağlantılı bir ajana ilettiği iddia ediliyor.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, İran bağlantılı istihbarat unsurları Telegram üzerinden sahte profiller aracılığıyla İsrailli sivillerle temasa geçti. “Ophelia” takma adıyla iletişim kuran kişinin, Cohen ile Aralık 2025’te bağlantıya geçtiği, iş birliği karşılığında para teklif ettiği ve güvenlik garantisi verdiği öne sürüldü. Cohen’in ilk etapta küçük miktarlarda ödeme aldığı, daha sonra kimliğini doğrulamak için pasaport fotoğrafı gönderdiği ve karşılığında ek ödeme aldığı belirtiliyor.

HER İSİM İÇİN 10 BİN DOLAR

İddianamede, Cohen’in Kudüs’teki bir polis karakolunun fotoğraflarını çekerek ajana gönderdiği, ardından Demir Kubbe’de görev yaptığını söyleyerek sistemle ilgili detaylı bilgiler paylaştığı ifade ediliyor. Bu bilgiler arasında görev dağılımı, teknik işleyiş, bataryaların yapısı ve konuşlandırılması gibi unsurların yer aldığı kaydedildi. Ayrıca Cohen’in cep telefonunda “Demir Kubbe” klasöründe sakladığı 27 fotoğraf ve videoyu da ajana ilettiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında İranlı ajanın, Cohen’den yalnızca askeri bilgiler değil, aynı zamanda üst düzey yetkililere yakın kişilerin, siyasetçilerin ve askerlerin isimlerini de talep ettiği belirtiliyor. Bu kişilerin “ajan olarak devşirilmesi” amacıyla her bir isim için yaklaşık 10 bin dolar teklif edildiği iddia edildi.

Gözaltına alınan Cohen hakkında “düşmana savaş sırasında yardım etmek”, “devlet güvenliğini tehlikeye atmak” ve “İran’a fayda sağlayabilecek bilgi paylaşımı” suçlamaları yöneltilirken, savcılığın yargılama süresince tutuklu kalmasını talep ettiği bildirildi.

İSTİHBARAT SAVAŞLARI

Öte yandan İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın da İran’a yönelik benzer bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Mossad’ın Farsça Telegram kanalı üzerinden İran halkına, ülkenin nükleer endüstrisine ilişkin bilgi paylaşmaları çağrısında bulunduğu, bilgi verenlerin “geleceğinin güvence altına alınacağı” yönünde mesajlar paylaşıldığı aktarıldı.

Bölgedeki karşılıklı istihbarat faaliyetlerinin hız kazandığı bu süreçte, İran’da da ABD ve İsrail ile işbirliği yaptığı öne sürülen 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.