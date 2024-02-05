İran destekli gruplardan ABD üssüne saldırı

Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan İran destekli milis gruplar, Deyrizor'da ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne İHA'lı saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran destekli gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. NTV'nin yerel kaynaklardan aktardığına göre Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlanan İran destekli milis gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne birden fazla kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken ABD'den de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yılbaşından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler ise geçtiğimiz gün ABD ve İngiltere'nin, başkent Sana dahil 5 kente saldırı düzenlediğini duyurmuştu.