İran devlet televizyonu duyurdu: Tahran'da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz'de bir petrokimya tesisine saldırı
ABD ve İsrail, İran’da Tahran ve Tebriz’i hedef aldı. Havalimanı ve sanayi bölgelerinin vurulduğu saldırılar sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, Tebriz’deki petrokimya tesisinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisinin hedef alındığı bildirildi.
İran devlet televizyonu (IRIB), ülkenin iki büyük şehrine yapılan saldırıları duyurdu.
Haberde, Tahran'da Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasri Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi.
Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz’deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını kaydetti.