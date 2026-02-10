İran Devlet Televizyonu'nda gerilim: Pezeşkiyan’ın sözleri sonrası yayın kesildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın katıldığı toplu açılış töreni yayını, devlet televizyonu muhabiriyle yaşadığı sözlü gerginliğin ardından kesildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı kalkınma projelerinin açılış töreninde konuştuğu sırada İran Devlet Televizyonu muhabirinin yayın akışına dair müdahalesiyle karşılaştı.

Devlet televizyonu muhabirinin, konuşması sırasında Pezeşkiyan’a seslenerek, "Canlı yayındayız. Zamanı doğru yönetirseniz, memnun oluruz" uyarısında bulunması, yayında gerginliğe neden oldu.

"BİZ İŞİMİZİ YAPARIZ"

Muhabirin uyarısına tepki gösteren Pezeşkiyan, "Yayınlamayın, önemli değil. Biz kendi işimizi yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı’nın bu ifadelerinin hemen ardından devlet televizyonu rejisi canlı yayını kesti ve programı sonlandırdı.

İran’da doğrudan ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olarak faaliyet gösteren devlet televizyonu ile hükümet arasında yaşanan bu olay, "devlet medyasının belirlediği çerçeveye uymayı reddetmesi" olarak yorumlandı.