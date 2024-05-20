İran Devlet Televizyonu: Reisi’nin helikopteri bulundu, yaşam belirtisi yok

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. Helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da vardı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu, Reisi ve heyetini taşıyan helikopter enkazında yaşam belirtisinin olmadığını belirtti.

Dünya 20.05.2024 06:10 Giriş: 20.05.2024 06:10

Güncelleme: 20.05.2024 06:24 Kaynak: AA

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