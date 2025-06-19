İran devlet televizyonuna siber saldırı: Protesto videoları yayınlandı

İran devlet televizyonuna siber saldırı düzenlendi.

Kısa süreliğine protesto çağrısı içeren videolar ekrana geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, normal yayın akışının protesto temalı kliplerle kesildiği görüldü.

Devlet televizyonu olayın ardından yaptığı açıklamada, "Çeşitli kanallarda yayın kesintileri ya da alakasız mesajlar görüyorsanız, bu durum düşmanların uydu sinyallerine müdahalesinden kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.