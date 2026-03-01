Giriş / Abone Ol
İran devlet televizyonunda Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği böyle duyuruldu

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sunucu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

  • 01.03.2026 11:04
  • Giriş: 01.03.2026 11:04
  • Güncelleme: 01.03.2026 11:10
Kaynak: Haber Merkezi
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı.

Sunucu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

