İran Devrim Muhafızları Komutanı: İsrail, güçlü karşılık görürse yanlış yaptığını anlayacaktır

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı değerlendirdi. Selami, "İsrail, Haniye'ye düzenlediği terör eylemiyle ilgili güçlü bir karşılık görürse o zaman yanlış yaptığını anlayacaktır" dedi.

Dünya 05.08.2024 12:26 Giriş: 05.08.2024 12:26

Güncelleme: 05.08.2024 12:29 Kaynak: AA

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