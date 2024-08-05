İran Devrim Muhafızları Komutanı: İsrail, güçlü karşılık görürse yanlış yaptığını anlayacaktır
İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı değerlendirdi. Selami, "İsrail, Haniye'ye düzenlediği terör eylemiyle ilgili güçlü bir karşılık görürse o zaman yanlış yaptığını anlayacaktır" dedi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail'in "güçlü bir karşılık görmesi halinde kendi yanlışını anlayabileceğini" söyledi.
Tesnim Haber Ajansına göre, Selami, başkent Tahran'da "Gazeteciler Günü"nde yaptığı konuşmada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı değerlendirdi.
İsrail'in bölgedeki "terör girişimleriyle kendi kuyusunu kazdığını" dile getiren Selami, "İsrail, Haniye'ye düzenlediği terör eylemiyle ilgili güçlü bir karşılık görürse o zaman yanlış yaptığını anlayacaktır" dedi.
Öte yandan İran parlamentosunda konuşan Bukan Milletvekili Muhammed Kasım Osmani de ülkesinin "İsrail'e vereceği cevabın" sert olması gerektiğinin altını çizdi.
İranlı Milletvekili, "Netanyahu'dan daha aşağısının öldürülmesine razı olmayacağız" ifadelerini kullandı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.