İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Hademi öldürüldü

ABD ve İsral'in İran'a yönelik başlattığı saldırı dalgasında Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi hayatını kaybetti.

Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in şubat ayında başlattığı saldırılar sürüyor. İran'ın saldırılara karşı misillemeleri sırasında bölgede bulunan ABD üsleri de hedef alınıyor.

Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda İran'da başta dini lider Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey hayatını kaybetti.

AA'nın aktardığına göre, ABD ve İsrail'in düzenlediği son saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi hayatını kaybetti.

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı'nın Tahran Emniyeti'ne dayandırdığı habere göre, son günlerde "toplumda güvensizlik oluşturmaya çalışmak, düşman lehine propaganda yapmak, siber alanda güvenliği bozan unsurları örgütlemek ve ABD-İsrail destekli medya kuruluşlarına görüntü ve fotoğraf göndermek" gibi faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 235 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden 93'ünün mahkeme kararlarıyla tutuklandığı aktarıldı.