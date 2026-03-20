İran Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

İran; ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun sözcülerinden Ali Mohammad Naini'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya
  • 20.03.2026 12:02
  • Güncelleme: 20.03.2026 12:06
Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun sözcülerinden Ali Mohammad Naini'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, Naini’nin yaklaşık 40 yıldır Devrim Muhafızları bünyesinde görev yaptığını ve son iki yıldır kurumun sözcülüğünü yürüttüğünü aktardı.

Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

