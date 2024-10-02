İran dini lideri Hamaney: Bölgedeki savaşın nedeni ABD'nin müdahalesidir

İran dini lideri Ali Hamaney, İran’in İsrail’e başlattığı füze saldırısına ilişkin konuştu.

Bölgedeki çatışmalardan ABD'yi sorumlu tutan Hamaney, şunları söyledi:

“Bu bölgemizde, çatışmalara ve savaşlara, endişelere ve düşmanlıklara neden olan sorunun temeli, bölgenin barış ve huzurunu istemeyenlerin varlığından kaynaklanmaktadır. Yani Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri. Eğer bu bölgeden zararlarını azaltırlarsa, şüphesiz ki bu çatışmalar ve savaşlar tamamen ortadan kalkacaktır. Bölgemizdeki ülkeler kendilerini yönetebilir, bölgelerini yönetebilir ve barış, sağlık ve refah içinde birlikte yaşayabilirler.”

İran, dün İsrail'e 180 balistik füze fırlatmıştı.

Öte yandan Hamaney'in olası bir İsrail saldırsına karşı 'güvenli bir bölgeye' gönderildiği belirtiiliyor.