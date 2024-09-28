İran dini lideri Hamaney'den Hizbullah mesajı: Nasrallah'tan söz etmedi

İran lideri Ali Hamaney, "İsrail'in Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına zarar veremeyeceğini" ve bölgedeki tüm "direniş güçlerinin" Hizbullah'a destek vereceğini ifade etti.

İran lideri Hamaney, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"BÖLGEDEKİ DİRENİŞ GÜÇLERİ HİZBULLAH'IN YANINDA DURACAK"

Açıklamasında, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü savaş suçlarını Lübnan'a da uygulamaya çalıştığını belirten Hamaney, "Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

İran lideri, bölgedeki "direniş güçlerinin" Hizbullah'ın yanında duracağını ve "direniş güçlerinin mücadelesinin Hizbullah'ın öncülüğünde devam edeceğini" belirtti.

NASRALLAH'TAN SÖZ ETMEDİ

Hamaney, İsrail'in gece Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında olduğu öne sürülen ve akıbeti henüz belirlenemeyen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan ise söz etmedi.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etmişti.