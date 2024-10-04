İran dini lideri Hamaney: İsrail'e en hafif yanıtı verdik, gerekirse yine vuracağız

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2020'den bu yana ilk kez Cuma hutbesi verdi.

Hamaney'in konuşma yaptığı alanda, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dev posterleri asıldı. Binlerce İranlıya hitap eden Hamaney, "İsrail'e en hafif yanıtı verdik, gerekirse yine vuracağız" dedi.

İran'ın geçtiğimiz salı günü (1 Ekim) İsrail'e yönelik füze saldırısının meşru bir eylem olduğunu söyleyen Hamaney, "Siyonist rejime saldırımız en hafif saldırımızdı. Siyonist rejim durmadan suç işliyor. Bu rejime karşı her türlü önlemin alınması gerekir. Acele etmeyeceğiz. Neyin doğru olduğunu hesaplayacağız. Tereddüt de etmeyeceğiz. ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerine birlikte hareket etme çağrısı yapan Hamaney, İsrail ve ABD'nin bölgedeki zenginlikleri ele geçirmek istediğini kaydetti.

Öte yandan Hamaney'in konuşması sırasında kürsüde silah bulunması ve Hamaney'in zaman zaman silah namlusunu eline alması dikkat çekti.

Hamaney'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İslam dünyasının bütün olması temel hedef olmalı. Müslüman ülkeler birlik olmalı. Kendi aralarından bütünlük oluşturmalılar. Bu birlikle her türlü düşmanı yeneriz. Bir de dünyanın kötülerinin, İslam'ın düşmanlarının stratejileri var. Onlar bölmek ve yönetmek istiyorlar. Kendi aramızda ayrılmamızı istiyorlar. Bu strateji İslam ülkelerini bölüyor. Düşman bu stratejiden vazgeçmedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanı, Filistinlilerin de düşmanıdır, Mısır'ın da düşmanıdır, Lübnan'ın da düşmanıdır. Suriye'nin de Yemen'in de düşmanıdır. Düşman aynı. Yüzleri farklı ama düşman aynı. Bazılarında psikolojik savaş uyguluyorlar, bazılarında ekonomik savaş, bazılarında bomba yağdırıyorlar, bazen de gülümsemeyle bunu yapıyorlar. Düşman aynı, emir tek yerden geliyor.

Bu, bütün İslam dünyası için çok ciddi bir alarm. Birlik olmalıyız. Bugün Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize dayanışma göstermeliyiz.

İran dini lideri Hamaney, konuşması sırasında kürsünün yanında bulunan silahın namlusunu tuttu / Fotoğraf: IRNA

"İSRAİL'E SALDIRIMIZ YASALDI VE EN HAFİF TEDBİRİMİZDİ"

Filistin halkı kendini savunma hakına sahip. Hayatlarını darmadağın ettiler Filistinlilerin. Filistin Filistinlilere aittir. Bu işgalciler nereden geliyor? Bu işgalcilere karşı durmak Filistinlilerin en doğal hakkı. Hiçbir mahkeme Filistinlileri yargılamaya, onları baskılama hakkına sahip değil. Kimse İsrail'i yasallaştırma hakkına sahip değil. Kimse Lübnan'da yapılanlara hukuka uygun diyemez.

Tüm bu saldırılar uluslararası hukuka aykırı. Filistin ve Lübnanlıların kendini savunma hakkı var.

Birkaç gün önce bizim silahlı kuvvetlerimizin yaptığı saldırı tamamen meşrun ve yasaldı. Siyonist rejime saldırımız en hafif saldırımızdı. Siyonist rejim durmadan suç işliyor. Bu rejime karşı her türlü önlemin alınması gerekir.

Acele etmeyeceğiz. Neyin doğru olduğunu hesaplayacağız. Tereddüt de etmeyeceğiz."