İran Dini Lideri Hamaney, Trump'a mektup gönderdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı

İran Dini Lideri Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderdiğine yönelik iddiaları reddetti.

İran devlet televizyonunda konuşan Hamaney, Milis Gücü (Besic) Günü münasebetiyle halka hitap etti.

Hamaney, "İran devletinin bir ülkenin aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği söylentileri yalanın ta kendisidir. Böyle bir şey olmamıştır" dedi.

ABD'nin kendi dostlarına dahi ihanet ettiğini dile getiren Hamaney, 12 gün savaşında İsrail'i destekleyen ABD'nin maddi olarak büyük zarara uğradığını belirtti.

Washington yönetiminin 12 gün süren savaşta İran halkının rejime karşı ayaklanmasını planladığını fakat bu konuda başarısız olduklarını ifade eden Hamaney, siyasi konularda farklılıklar olabileceğini ama düşmana karşı birlikte olunması konusunda uyardı.

İRAN DEMOKRAT PARTİSİ BAŞKANI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakebiyan, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a, (Hamaney'in izni dahilinde) "ABD'yle müzakereye hazırız" ifadelerini içeren bir mektubu gönderdiğini öne sürmüştü.