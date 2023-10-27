İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Hamas heyetiyle görüştü: Kremlin'den açıklama

Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Ali Bakıri, Hamas'ın bir heyetiyle görüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmeye ilişkin İsrail-Filistin çatışmasında tüm taraflarla temasları sürdürmenin gerekli olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Filistinli direniş grubu Hamas'ın siyasi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk’un da yer aldığı heyetle görüştü.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.

Reuters'ın aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasında tüm taraflarla temasları sürdürmenin gerekli olduğunu söyledi. Peskov, Hamas heyetinin Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile bir araya geldiğini, fakat Kremlin'le temasta bulunmadıklarını bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet, dün Moskova'da temaslarda bulunmuştu. Rusya'nın daveti üzerine Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri de Rus yetkililerle bir araya gelmişti.