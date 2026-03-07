İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi'den Avrupa'ya uyarı: "Saldırıya dahil olan her ülke meşru hedefimizdir"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Avrupa ülkelerine uyarı yaptıklarını ve İran'a yönelik saldırılara dahil olan ülkelerin "meşru hedef haline gelecekleri" uyarısında bulundu.

Fransız televizyon kanalı France 24'e açıklamalarda bulunan Taht Revançi, Tahran yönetiminin Avrupa ülkelerini "İran'a yönelik bu saldırı savaşının bir parçası olmamak için dikkatli olmaları" için uyardığını belirtti.

Tahtrevançi, "Herhangi bir ülke, İran'a yönelik saldırıda ABD ve İsrail'in yanında yer alırsa, onlar da İran'ın karşı saldırısı için meşru hedef haline gelecektir" ifadesini kullandı.

"AMERİKALILARA GÜVENMİYORUZ"

İranlı yetkililerin ABD ile iyi niyet çerçevesinde müzakereler yürüttüğünü ifade eden Taht Revançi, "Cenevre'de yapılan son tur görüşmeler başarılıydı" değerlendirmesinde bulundu.

Taht Revançi, müzakerelerdeki olumlu havaya rağmen, 28 Şubat günü ABD ve İsrail'in İran'a karşı bir saldırılar başlattığını kaydederek, "Amerikalılara güvenmiyoruz, çünkü ABD yönetimi bize ihanet etti. Sadece bize değil, diplomasiye de ihanet etti" dedi.

"HALKIMIZI SAVUNMA SORUMLULUĞUMUZ VAR"

İran'ın kendisini savunduğunu söyleyen Taht Revançi, "Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaş bize dayatıldı ve biz de yapabildiğimiz en iyi şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı savunma sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu.

Taht Revançi, bölgedeki askeri hareketlilik konusunda CIA ve Mossad'ın Irak'taki Kürt grupları silahlandırdığına dair raporlar ışığında, "Irak'taki bu grupların hedef alındığını" doğruladı.

İran'ın bu saldırılarına ilişkin Taht Revançi, "Egemenliğimizi korumak için ihtiyaç doğarsa, bunu kesinlikle yaparız" ifadelerini kullandı.