İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den internet erişimi açıklaması

İran'da ülkenin birçok kentine yayılan protestoların ardından Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamalarda bulundu.

Arakçi, ülke genelinde internet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını açıkladı.

Arakçi "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" dedi.

Arakçi ayrıca Protestolar ABD Başkanı Trump’ın müdahalesine bahane oluşturmak amacıyla şiddete ve kanlı olaylara dönüştürüldü" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ EYLEMLER

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı.

Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İran’da ekonomik krizle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 538'e çıkmıştı.