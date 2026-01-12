İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: "İran savaşa hazırdır"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin savaşa da karşılıklı saygı çerçevesinde müzakerelere de hazır olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, Tahran'daki yabancı büyükelçiler ve misyon şeflerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkedeki sokak gösterilerini değerlendirdi.

Gösterilerin barışçıl başladığını fakat daha sonra eylemlerin şiddete dönüştüğüne işaret eden Arakçi, yabancı güçlerin olaylara müdahale ettiğini öne sürdü.

Arakçi, "İran'daki son günlerde meydana gelen terör eylemlerinde ABD ve İsrail’in müdahalesine dair çok sayıda belge ve kanıta sahibiz" dedi.

"Batılı ülkeler, teröristleri kınamak yerine polis güçlerimizi kınıyor" diyen Arakçi, "Bunlar, Gazze’de 70 binden fazla kişinin katledilmesini ve ABD ile İsrail tarafından binin üzerinde İran vatandaşının öldürülmesini kınamayan ülkelerdir. Ancak bugün İran'daki teröristleri desteklemektedirler" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin savaş istemediğini dile getiren Arakçi, "İran savaşa hazırdır ve önleyici bir savaş gündemimizde yok. Müzakereye de hazırız. Ancak adil, eşit haklara dayalı ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir müzakere olmalıdır" şeklinde konuştu.

İRAN'DAKİ EYLEMLER

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı.

Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İran’da ekonomik krizle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 538'e çıkmıştı.