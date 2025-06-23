İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Putin ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temaslarda bulunmak üzere dün (22 Haziran Pazar) Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Bugün görüşmelerine başlayan Arakçi, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi.

Putin, görüşmede gerçekleştirdiği konuşmasına "Bölgedeki ve ülkenizin çevresindeki durumun keskin bir şekilde kötüleştiği zor bir dönemde Rusya'yı ziyaret ediyorsunuz" diyerek başladı. Rusya'nın Orta Doğu'da tırmanan gerginlik ortamında İran halkına yardım etmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Putin, "İran ile uzun süredir devam eden, iyi ve güvene dayalı bir ilişkimiz var. Biz de kendi payımıza İran halkına yardım etmek için çaba sarf ediyoruz" ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırıları saldırganlık olarak nitelendirerek "Bu, İran'a karşı kesinlikle kışkırtılmamış bir saldırganlıktır, hiçbir temeli ya da gerekçesi yoktur" dedi.

"RUSYA ‘TARİHİN DOĞRU TARAFINDA' DURUYOR"

Konuşmasında Rusya-İran ilişkilerine değinen Arakçi ise, "İlişkilerimiz çok yakın ve iyi. Son yıllarda ilişkilerimiz stratejik bir nitelik kazandı" dedi. Son saldırılara değinen Arakçi, "Orta Doğu'da gerginlik seviyesi her geçen gün artıyor. Çünkü sadece İsrail değil Amerikalılar da bize, nükleer tesislerimize saldırmaya karar verdiler" ifadesini kullandı.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın iyi dileklerini Putin'e ileten Arakçi ise ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınadığı için Putin'e teşekkür etti. Arakçi Rusya'nın "tarihin doğru tarafında" durduğunu söyledi.

Arakçi, "Bölgede önemli ve kritik görüşmeler yapılıyor. Rusya’daki dostlarımızla sürekli yakın temas halindeyiz. İran’ın nükleer meselesinde Rusya hem ortağımız hem de destekçimizdir ve nükleer müzakerelerde yer aldı. Gerilim şu anda İsrail ve ABD’nin haksız saldırıları nedeniyle artıyor. Bu saldırılar Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka aykırıdır. İran ise bu saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Rus lider ile Arakçi arasındaki son görüşme 17 Nisan'da yapılmıştı. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel işbirliği ve uluslararası alandaki işbirliklerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınmıştı.