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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakçi'nin Ürdün, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Güncel
  • 16.10.2024 10:08
  • Giriş: 16.10.2024 10:08
  • Güncelleme: 16.10.2024 10:16
Kaynak: Dış Haberler
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye'ye geliyor
Fotoğraf: AA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye’yi ziyaret edecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, ziyareti sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Abbas Arakçi’nin Türkiye ziyaretinin tarihine ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, İran Dışişleri Bakanı’nın Ürdün ve Mısır’da da birtakım temaslarda bulunacağı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei X’teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı Arakçi, soykırım, vahşet ve saldırganlığa son vermek için bölgedeki ülkelerle diplomatik temaslarının bir parçası olarak Ürdün, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret edecek.” 

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