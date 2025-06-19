İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin önümüzdeki hafta sonu Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda dönem başkanlığını Kamerunlu mevkidaşından devralacak.

Toplantıda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

Toplantıya 40'tan fazla ülkenin dışişleri bakanının katılması beklenirken, bu isimler arasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de yer alacağı belirtiliyor.



Toplantıda ayrıca İsrail’in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum düzenlenecek.



