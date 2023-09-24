İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "ABD ile mesaj alışverişi devam ediyor"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile tutuklu takası sonrasında da mesaj alışverişinin devam ettiğini, tarafların hazır olması halinde ülkesinin nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönme konusunda ciddi olduğunu söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, New York'a Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede Abdullahiyan, ABD ile gerçekleştirilen tutuklu takası ve sonrasında Güney Kore'de bloke edilen İran'ın varlıklarının serbest bırakılması konusuna işaret ederek, "ABD ile mesaj alışverişi devam ediyor. Umman Sultanı'nın planı hâlâ masada. Diğer taraflar, Umman girişimi çerçevesinde bir araya gelir ve KOEP'teki taahhütlerine geri dönerlerse biz de nükleer anlaşmaya dönme konusunda ciddiyiz." dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) eleştiren Abdullahiyan, "Kurum, teknik çerçevede çalıştığında işler doğru yönde ilerliyor. Ama birileri, UAEA'nın profesyonel işleri yerine, kendi siyasi görüşlerini tercih etmeye başladığında işler ters gider." ifadelerini kullandı.