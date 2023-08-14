İran: Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yakında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmen ülkesine davet ettiğine ilişkin soru üzerine Kenani, "Bu ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi. Tarih belirlendiğinde müsait bir zamanda ziyaret gerçekleşecektir" dedi.

İki ülke ilişkilerinin gelişme sürecine girdiğini dile getiren Kenani, "İran Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan ziyareti yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Bu ziyarette çeşitli konuların yanı sıra iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusu görüşülecektir" ifadelerini kullandı.