İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD bir seçim yapmak zorunda, ya ateşkes ya da İsrail aracılığıyla savaşın devamı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'ye çağrıda bulunarak ateşkes konusunda net bir tercih yapılması gerektiğini ifade etti. Arakçi, "ABD ya ateşkesi seçecek ya da İsrail aracılığıyla savaşın sürmesini" dedi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran-ABD ateşkes şartları açık ve nettir: ABD bir seçim yapmak zorundadır — ya ateşkes ya da İsrail aracılığıyla savaşın devamı. İkisini birden elde edemez. Dünya, Lübnan’daki katliamları izliyor. Top ABD’nin sahasında ve dünya, ABD’nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor."