İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul’un telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, bölgesel konular ve ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirme yönündeki diplomatik girişimlerin ele alındığı kaydedildi.

Ayrıca Arakçi’nin, Alman mevkidaşına, İran’ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu diplomatik girişimler hakkında bilgi vererek ülkesinin konuyla ilgili tutumunu anlattığı aktarıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Almanya'nın müzakere yoluyla bir çözümü desteklediğini vurguladım. ABD'nin yakın bir müttefiki olarak aynı hedefi paylaşıyoruz: İran, nükleer silahlarından tamamen vazgeçmeli ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da talep ettiği gibi Hürmüz Boğazı'nı derhal açmalı."