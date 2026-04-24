İran Dışişleri Bakanı Arakçi bu akşam Pakistan'a gidecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bu akşam Pakistan, Umman ve Rusya ziyaretlerine çıkacağı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Arakçi, bugün akşam İslamabad, Maskat ve Moskova'yı kapsayan bir dizi ziyarete başlayacak.

Arakçi'nin, Pakistan, Umman ve Rusya'daki yetkililerle ikili istişarelerde bulunmak, bölgedeki güncel gelişmeleri ve ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla ilgili son durumu görüşeceği kaydedildi.