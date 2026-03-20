İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İngiltere'nin 'üs' kararına tepki: "Starmer, İngilizlerin hayatını tehlikeye atıyor"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere'nin ABD saldırıları için askeri üslerini açma kararına tepki gösterdi. Başbakan Keir Starmer'ı kendi halkının güvenliğini hiçe saymakla suçlayan Arakçi, "İran, kendini savunma hakkını kullanacaktır" uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı, İngilizlerin hayatını tehlikeye atmakla suçladı.
İngiltere’nin ABD’ye İran’a yönelik saldırılarda üslerini kullanması için izin vermesine tepki gösteren Arakçi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı Starmer’ı eleştirdi.
Arakçi, İngiliz halkının büyük çoğunluğunun, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşta yer almak istemediğini ifade etti.
Starmer'ı kendi halkını hiçe saymakla suçlayan Arakçi, "Sayın Starmer, İngiliz üslerinin İran'a karşı saldırılar için kullanılmasına izin vererek İngilizlerin hayatını tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı.
Arakçi, "İran, kendini savunma hakkını kullanacaktır" ifadesine yer verdi.