İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Kuveyt'e tepki: İran teknesine müdahalesi yasadışı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kuveyt’in “Bubiyan Adası'na sızmaya girişiminde bulunduğunu” açıkladığı İran teknesine müdahalesini “yasadışı” olarak nitelendirerek karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını belirtti.

Arakçi, sosyal medya hesabından, Kuveyt’in, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı silahlı bir grubun "Kuveyt'e karşı düşmanca eylemlerde bulunmak amacıyla" Bubiyan Adası'na sızmaya girişiminde bulunduğuna yönelik açıklamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Arakçi, “Açık bir şekilde anlaşmazlık yaratma girişimiyle, Kuveyt bir İran teknesine yasadışı bir saldırı düzenledi ve Basra Körfezi'nde 4 vatandaşımızı gözaltına aldı” ifadelerini kullandı.

Kuveyt’in müdahalesine tepki gösteren Arakçi, “Bu yasadışı eylem, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı bir adanın yakınında gerçekleşti” bilgisini paylaştı.

İran vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini belirten Arakçi, "Karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" kaydetti.

KUVEYT'İN İDDİALARI

Kuveyt, 12 Mayıs’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup olduğu belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt’e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası’na sızmaya çalıştığını duyurmuştu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "söz konusu grubun, özel olarak kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası'na sızmakla görevlendirildiğini itiraf ettiği" belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise iddiaların asılsız olduğunu ve söz konusu 4 İranlının deniz devriye görevi sırasında seyrüsefer sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle Kuveyt kara sularına girdiği ancak Kuveyt’in bu konuyu “siyasi propaganda” haline dönüştürdüğü ifade edilmişti.