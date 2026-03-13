İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Türkçe mesaj: "Dayanışmanız bizler için güç ve moral kaynağı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformundan Türkçe paylaşım yaparak, "Kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır” dedi.

Arakçi, X sosyal medya hesabından Türkçe mesaj paylaştı.

İran’ın, “egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini” belirten Arakçi, “Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, “Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz” dedi.