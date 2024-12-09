İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İran ve Suriye istihbarat servisleri hareketlilikten haberdardı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'deki son gelişmelerin ordusunun motivasyon kaybı ve yetersizliği nedeniyle yaşandığını, İran ve Suriye istihbaratının hareketlilikten haberdar olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran ve Suriye istihbarat servislerinin İdlib'deki hareketlilikten haberdar olduğunu ve bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini dile getiren Arakçi, "Beklenmedik olan şey, Suriye ordusunun yetersizliği ve gelişmelerin hızıydı. Beşar Esad da ordusunun performansından şikayetçiydi. Görünen o ki, Suriye ordusu psikolojik bir savaşa teslim oldu" dedi.

Son yapılan görüşmede Esad'a, Suriye ordusunu motive etmesi, halkla daha fazla diyalog ve iş birliği içinde olması yönünde önerilerde bulunduklarını dile getiren Arakçi, "Bu son hamlenin Suriye'de başarılı olmasının temel nedeni, Suriye ordusunun motivasyon kaybı nedeniyle direniş göstermemesinden oldu" ifadelerini kullandı.

Esad yönetiminin ülkede reform yapmada geciktiğini belirten Arakçi şunları söyledi:

"Gelişmeleri yakından izliyoruz. Suriye'de iç savaş, ülkenin parçalanması ve İsrail'in bu durumdan faydalanmasından endişe ediyoruz.

Şam'da yönetime geçecek kimselerle ilişkilerimizin geleceği, onların, İran devleti ile Suriye'deki Şiilere karşı tutumları ve İsrail ile terörist gruplara olan mesafelerine bağlıdır."

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye'deki son gelişmelerin Hizbullah'ı özel bir sorunla karşı karşıya bırakmasını beklemediklerini sözlerine ekledi.