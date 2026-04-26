İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad’da Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İslamabad’da bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geri döndüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü.

İkilinin görüşmesinin içeriğine dair henüz bilgi verilmedi.​​​​​​​

İran basını, Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Umman’da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan’a döndüğünü bildirmişti.

Arakçi’nin Pakistan ziyaretinin önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığı belirtilmişti.​​​​​​​