İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı" dedi.

Arakçi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı.

Bu kumarı feci şekilde kaybettikten sonra, şimdi tek başına sıradan Amerikalıların, özellikle emeklilerin ve önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olacakların, faturayı ödemesini sağlıyor."