İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Putin ile bir araya geldi: Stratejik ortaklık mesajları verildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konuları ele aldık" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, Putin ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

ARAKÇİ’DEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Putin ile bir buçuk saatten uzun süren "çok iyi bir" görüşme yaptıklarını kaydeden Arakçi, "Görüşmede, bölgesel meseleler, ikili ilişkiler, savaş ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konular ele alındı. Mevcut koşullarda (Rusya ile) işbirliği için uygun bir zemin bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, Rusya’ya savaş boyunca İran’a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini ve ülkesinin yeni koşullarda Rusya ile stratejik ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.