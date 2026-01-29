İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye'ye geliyor: Gündemde neler var?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel ve ikili meseleleri görüşmek üzere yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, mevkidaşı Arakçi ile yapacağı görüşmelerde "Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri ve bölgesel güvenliği ele alacağı ifade edildi.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, "iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesine, İran'da yaşanan son dönemdeki gelişmelere ve İran'ın güvenliğine" değineceği belirtildi.

PJAK, SURİYE VE IŞİD KONUŞULACAK

Fidan'ın "Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi ve mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için katkı sunmaya hazır olduğunu" belirtmesi öngörülüyor.

Görüşmede PJAK'ın İran'daki rolüne ve Gazze'nin durumuna da değinilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın görüşmelerde ayrıca, Suriye'de Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ve IŞİD mahkumlarının transferine de vurgu yapması öngörülüyor.