İran dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye’ye geliyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/wjZbJdg4Pf pic.twitter.com/TRMDWNBHNF— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 30, 2024
Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir."