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İran dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye’ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Güncel
  • 30.11.2024 19:22
  • Giriş: 30.11.2024 19:22
  • Güncelleme: 30.11.2024 19:30
İran dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye’ye geliyor
AA

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir."

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