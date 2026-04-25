İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman'da: Pakistan'a dönmesi planlanıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan ziyaretinin ardından Umman’ın başkenti Maskat’a gitti.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Telegram hesabına göre Arakçi, Umman’a ulaştı.

Arakçi’nin Umman ziyaretinde, Ummanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.​​​​​​​

PAKİSTAN'A DÖNECEK

Arakçi'nin, Umman ziyaretinin ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere tekrar Pakistan'a dönmesinin planlandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arakçi ile beraber Pakistan'daki görüşmelere katılan İran heyetinden bazı isimlerin istişarelerde bulunmak üzere başkent Tahran'a döndüğü ve istişarelerin ardından söz konusu heyetin Umman'dan Pakistan'a dönecek olan Arakçi ile bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.