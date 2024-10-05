İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Beyrut'tan Şam'a geçti

Temaslarda bulunmak üzere dün İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a geçti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Arakçi'nin Şam'da Suriyeli yetkililerle bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alacağını açıkladı.

İran'ın devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Esmaeil Baghaei, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, heyetin Şam'a vardığını bildirerek, "(Arakçi) üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya gelecek ve ikili ilişkilerle bölgesel konular hakkında görüşmelerde bulunacak" ifadelerini kullandı.