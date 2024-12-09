İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İdlib’deki hareketlerden Suriye güvenlik güçleri haberdardı"

Suriye'de El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki grupların Beşar Esad yönetimini devirmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib'deki hareketlerden haberdar olduğunu fakat ordunun yetersiz kaldığını açıkladı.

İran Devlet Kanalına konuşan Erakçi, Suriye ordusunun motivasyon kaybı yaşadığını ve bu durumun propaganda ile psikolojik savaştan kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, İran’ın her zaman Suriye hükümetine muhaliflerle barışçıl diyalog kurmayı tavsiye ettiğini söyledi.

Astana sürecinin gerilimi azaltmayı ve "hükümet ile muhalefet" arasında siyasi diyaloğu sağlamayı hedeflediğini belirten Erakçi, Esad hükümetinin reformlar konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini ifade etti.

İran’ın Suriye’deki askeri varlığının IŞİD’le mücadeleyle sınırlı olduğunu ve direniş gruplarına destek sağladığını belirten Erakçi, Suriye’nin iç sorunlarının çözümünün ise tamamen Suriye hükümetine ait bir sorumluluk olduğunu belirtti.