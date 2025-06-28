İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İsrail, bizimle baş edemeyince 'babacığı' ABD'ye sığındı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasında yeniden başlaması gündemde olan nükleer görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’ye karşılıklı saygı çağrısı yapan Erakçi, İsrail’in İran tehdidi karşısında “babası konumundaki” ABD’ye sığınmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

İran’ın müzakerelere açık olduğunu belirten Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın samimi olması halinde İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e yönelik “saygısız” tutumundan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

İranlı Bakan, “Başkasının bizim kaderimize hükmetmesine izin vermeyiz. Özgürlüğümüze ve onurumuza bağlıyız” dedi.

Erakçi, Trump’ın İran’la anlaşma niyetinde ciddiyse, Hamaney’e yönelik söylemini gözden geçirmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti: “Eğer gerçekten masaya dönmek istiyorsa, milyonlarca İranlının bağlılık duyduğu liderimize hakaret etmekten vazgeçmeli.”

İsrail’in tutumuna da değinen Erakçi, Tel Aviv’in İran karşısında çaresiz kalarak ABD’nin desteğine sığındığını savundu. “İsrail rejimi, füzelerimiz karşısında ayakta duramayacağını anlayınca babacığına koşmak zorunda kaldı” diyen Erakçi, İran’ın henüz tüm askeri kapasitesini ortaya koymadığını, fakat tehditlerin devam etmesi halinde bundan çekinmeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, açıklamasının sonunda şu mesajı verdi: “Saygı görmek istiyorlarsa saygı göstermeyi öğrenmeliler. Niyetler samimiyse bu karşılıklı olarak görülür, aksi halde yanılgılar daha büyük krizlere neden olabilir.”