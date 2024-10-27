İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in İran'a saldırısına ABD'nin de katıldığını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a saldırısına ABD'nin de katıldığını ifade etti.

Erakçi, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in ülkesine saldırısında ABD'nin rolünü değerlendirdi.

"Amerikalıların bu saldırıya katılımı bizim tarafımızdan tamamen açıktır, en azından Siyonist hava kuvvetlerine hava koridoru açmışlardır." diyen Erakçi, "Ayrıca önceden gönderdikleri savunma teçhizatının da bu operasyona katılması değerlendirilmekte ve bizce ABD'nin Siyonist rejimin suçlarına ve bölgede gerginlik yaratmaya katkısı oldukça açıktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'in her türlü saldırısının sorumlusu olduğunu söyleyen Erakçi, "Görünen o ki ABD olmadan İsrail'in bölgede hiçbir gücünün olmadığı, sadece İran'a yönelik eylemleri değil, Gazze'de Lübnan'da ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği tüm saldırılarda bu gerçek tamamen kanıtlanmış oldu." dedi.

ABD'yi "İsrail'in suç ortağı" olarak nitelendiren Erakçi, "Bu saldırılar, hiçbir uluslararası forum ve çevrede Siyonist rejime karşı en ufak bir açıklama yapılmasına bile izin vermeyen ABD'nin siyasi desteğiyle yapılıyor." diye konuştu.