İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suriye Devlet Başkanı Esad ile Şam'da görüştü

İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'deki gelişmeler üzerine öğleden sonra Şam'a giden Erakçi, Esad ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı ancak Erakçi, Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.

ERAKÇİ YARIN TÜRKİYE'DE

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak.