İran Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye "İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını takip edin" çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını belgelemek için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturmasını önerdi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Gazze'ye kuşatmanın kaldırılması ve bombardıman altındaki Gazze halkına insani yardım gönderilmesi konularını görüşmek üzere Cenevre'ye giden Abdullahiyan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile bir araya geldi.

Abdullahiyan, hastanelere ve yerleşim yerlerine saldırıların artık İsrail'in öncelikleri arasında yer aldığını ve bu duruma son verilmesi gerektiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyine, Gazze'deki trajediye çözüm bulunmasına yardımcı olmak için BM üyesi devletlerin de katılımıyla olağanüstü bir oturum düzenleme çağrısında bulunan Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını takip edip belgelemek için İnsan Hakları Konseyinin uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturmasını da önerdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk ise Gazze'de ve hatta Batı Şeria'daki insani koşulların son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de savaşın durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladığını hatırlatan Türk, "bu karmaşık ve içler acısı duruma çözüm bulmak, savaşın yayılmasını ve durumun daha da karmaşık hale gelmesini önlemek için azami çaba harcanmasını" istedi.